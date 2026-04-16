Affaire Pape Cheikh Diallo : Chérif Aly Diatta et 4 autres suspects, envoyés en prison

Chérif Aly Diatta, deuxième adjoint au maire de Ouakam chargé des arts, de la culture, des loisirs et du patrimoine historique, va passer sa première nuit en prison.



L'homme politique vient d'être inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, ainsi que quatre autres présumés partenaires d'Ibrahima Magib Seck.





Il s'agit d'un enseignant en service dans un institut privé de Tivaouane-Peulh, d'un vigile préposé à la sécurité d'une école du Point E, d'un traiteur arrêté à Ouakam et d'un quatrième suspect interpellé à Guédiawaye.

Trois des cinq inculpés sont poursuivis pour transmission volontaire du VIH. Tous sont également visés pour actes contre nature.

Dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du premier cabinet, la Brigade de recherches de Keur Massar a franchi, depuis lundi dernier, la barre des 68 arrestations.

Le deuxième adjoint au maire de Ouakam et ses co-inculpés ont été présentés au magistrat instructeur ce jeudi matin. Le procureur Saliou Dicko est informé des derniers développements de l'enquête de la gendarmerie.















































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