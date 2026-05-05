Affaire Pape Cheikh Diallo : La barre des 90 arrestations franchie, un vendeur de légumes tombe !

Dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a franchi la barre des 92 arrestations avec deux nouvelles interpellations réalisées hier.

Après l'arrestation du maçon Mamadou Lamine D. de Nguékokh, qui entretenait une relation amoureuse avec Doudou Lamine D., les enquêteurs s'intéressent désormais à ses présumés partenaires. C'est dans ce cadre qu'un décorateur de cérémonie a été cueilli à la cité Comico.

Une descente inopinée effectuée au marché Zinc a également permis d'interpeller un vendeur de légumes. Ces deux derniers suspects sont tous deux des partenaires du maçon de Nguékokh, selon des informations exclusives de Seneweb. Ce dernier était chargé du recrutement d'ouvriers pour des ébats sexuels avec Doudou Lamine D., d'après l'enquête.

Mamadou Lamine D. de Nguékokh était également en couple avec le célèbre traiteur Balla M., déjà arrêté.

Les quatre suspects, placés en garde à vue après avis du doyen des juges près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, seront probablement présentés à ce même magistrat ce mercredi. Le procureur Saliou D. suit de près l'évolution du dossier.







































































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