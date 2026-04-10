Affaire Pape Cheikh Diallo : Le styliste Hady Guèye et un bongoman de Saly envoyés en prison

La Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a présenté ce vendredi les six derniers interpellés dans l'affaire Pape Cheikh Diallo et consorts au juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Ces derniers ont passé leur première nuit en prison.



Selon des informations exclusives de Seneweb, le magistrat instructeur a inculpé puis placé sous mandat de dépôt le styliste Hady Guèye, le bongoman Oumar Gningue, arrêté à Saly, ainsi que quatre autres suspects, pour association de malfaiteurs, actes contre nature et autres chefs d'inculpation.



Pour rappel, dans son réquisitoire introductif, le procureur Saliou Dicko avait requis le mandat de dépôt contre les 12 premiers interpellés, dont Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et X. Au total, 63 suspects sont déjà tombés dans le cadre de cette affaire, et d'autres arrestations sont en vue.