Soirée partouze à Ouakam- Détenant un vibromasseur, huit femmes, suspectées de lesbianisme et deux hommes arrêtés par la BR

Une vague d'arrestations, à l'actif des pandores de la Brigade de Recherches des pandores de Dakar, qui défraye la chronique à Ouakam et dans le milieu interlope.



Figurez-vous que deux hommes et huit femmes, venus d'horizons divers, c'est à dire de plusieurs régions du Sénégal, sont entre les mains de la maréchaussée.



Tombés presque tous dans les bras de Morphée (autrement dit dormant profondément), le groupe surpris, après des ébats -eu égard aux objets trouvés- (notamment un vibromasseur) a été conduit, sous bonne escorte, au siège de la BR sis en plein cœur de Dakar.



"Cuisinés" (entendus) sur procès verbaux, notamment concernant le vibromasseur trouvé dans la niche, aussi bien les deux hommes que le reste des dames se sont renvoyés la balle.



La descente des pandores sur les lieux aurait été déclenchée à la suite de plaintes et dénonciations répétées concernant la fréquentation jugée inhabituelle de l’appartement.



Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue, en attendant la suite de la procédure.





Affaire à suivre...

