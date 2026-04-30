Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie- Le Mbacké-Mbacké libéré, le vétérinaire Ibrahim Bittar en liberté sous surveillance électronique, Bamba Amar, Birahim Fall et...écroués

Il nous revient que les personnes présentées sont le maître coranique Cheikh Bassirou Mbacké, l'acteur Abdou Aziz Guèye de la série « Mariama », le célèbre vétérinaire Ibrahim Bittar, le peintre Mohamed Diop, le styliste El Hadji Malick Diao, ainsi que deux agents du Port autonome de Dakar, Birahim Fall et Bamba Amar. À l'issue de leur face-à-face avec le magistrat instructeur, l'ensemble des mis en cause a été formellement inculpé.



Le juge a toutefois décidé de mesures de sûreté différentes selon les profils. Quatre d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt : l'acteur Abdou Aziz Guèye, le styliste El Hadji Malick Diao et les deux agents du Port de Dakar vont ainsi passer leur première nuit en milieu carcéral. En revanche, le vétérinaire Ibrahim Bittar, soupçonné d'être un partenaire du banquier Doudou Lamine Dieng, a bénéficié d'une remise en liberté sous surveillance électronique.



Enfin, le peintre Mohamed Diop et le maître coranique Cheikh Bassirou Mbacké ont été placés sous contrôle judiciaire. Ce dernier, qui avait été appréhendé mardi dernier par la gendarmerie de Diourbel avant d'être transféré à Dakar, est désormais libre de regagner son domicile familial à Touba après son inculpation.















































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