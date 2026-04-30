PODOR - Commune de Fanaye. SOCIAL-Amadou Seydou Diallo, un artisan du développement loin des projecteurs

Au nord du Sénégal, dans la localité de Tatki, située dans la commune de Fanaye, (Arrondissement de Thillé Boubacar) un homme se distingue par son engagement constant en faveur du développement communautaire. Il s’agit d’Amadou Seydou Diallo. Acteur engagé et figure locale du développement, M. Diallo ne cesse de multiplier depuis plusieurs années les initiatives sociales au bénéfice des populations.

Son parcours débute en Mauritanie où il a fait ses premiers pas comme talibé. De retour au Sénégal en 1989, à la suite des événements survenus entre les deux pays, il s’installe à Dakar. Malgré la distance, il reste profondément attaché à son terroir d’origine où il s’investit activement dans plusieurs secteurs clés. Dès 2010, Amadou initie un projet d’internat destiné à favoriser l’éducation et la formation des enfants et des jeunes de Tatki.

Dans la même dynamique, il apporte un appui constant aux écoles, notamment à travers des dons annuels de fournitures, de papiers et de matériels d’imprimerie. Il a également financé la construction de salles de classe et contribué, avec l’appui de la mairie, au renforcement des infrastructures scolaires. Son engagement s’étend également au domaine religieux et social.



Il participe à l’équipement des lieux de culte, finance la réfection de la mosquée avec installation de systèmes de sonorisation et de climatisation et fait ériger des murs de clôture pour les cimetières. Soucieux d’améliorer les conditions d’inhumation, il a sollicité l’appui de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser) pour éclairer des cimetières, permettant ainsi les enterrements nocturnes. Dans le secteur de la santé, ses réalisations sont tout aussi significatives.

Il a construit et équipé deux salles de maternité afin d’améliorer les conditions d’accouchement des femmes. Il a également financé un logement pour l’infirmier et la sage-femme du poste de santé, renforçant ainsi l’offre de soins dans la localité. Au-delà de Tatki, son action s’étend aux villages environnants. Ă Hameth Doulo, dans le Ndiayène, il a notamment contribué à la création d’une école, répondant ainsi à un besoin essentiel des populations locales. Son implication ne se limite pas au social. Investi en politique depuis 2014, Amadou Seydou Diallo a occupé le poste d’adjoint au maire, poursuivant son engagement pour le développement territorial. Dans le domaine de l’élevage, il apporte un soutien direct aux éleveurs en finançant des infrastructures hydrauliques, notamment un puits et un bassin de rétention d’eau pour l’abreuvement du bétail. Il a également mis en place un projet lait en partenariat avec Usaid/Enda, contribuant à dynamiser les activités économiques locales. Cet engagement pour les autres trouve ses racines dans une tradition familiale. Et pour cause, dès 1995, dans le cadre de l’Initiative de Bamako (IB), son père, alors président du comité de santé, avait joué un rôle déterminant dans la construction d’un poste de santé dans la localité, facilitant ainsi l’accès aux soins pour les populations. Ă travers ses multiples actions, Amadou s’impose comme un acteur clé du développement de son terroir et de ses environs.

















Abou KANE

