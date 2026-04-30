Le Grand Serigne Pape Ibrahima Diagne, le Pr Babacar Guèye, l'avocat Me Boucounta Diallo, Bécaye Mbaye...reçus par Diomaye

Dakarposte a appris que le Chef de l'État a reçu ce jeudi les Ambassadeurs de la paix au Palais de la République. Cette structure citoyenne rassemble des personnalités issues d'horizons multiples - autorités religieuses et coutumières, monde du droit, syndicalisme, arts et culture, médecine, société civile - qui œuvrent à la prévention des tensions, à la médiation et à la consolidation de la cohésion nationale.



La délégation est venue présenter au Président de la République le bilan d'actions menées au plus près des dynamiques sociales, pour désamorcer les crises avant qu'elles ne s'installent et entretenir, partout où cela est utile, une culture du dialogue et de la non-violence.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a salué l'esprit de cette démarche, qui rejoint pleinement sa conception d'une gouvernance où le dialogue tient lieu de méthode et la cohésion d'horizon. Le Chef de l'État a réaffirmé sa disponibilité à accompagner toute initiative concourant à l'écoute, à l'apaisement et au renforcement de l'unité nationale.



La délégation était notamment composée du Dr Abdoul Aziz Kébé, du Grand Serigne Pape Ibrahima Diagne, du Pr Babacar Guèye, de Me Boucounta Diallo, du Dr Haoua Dia Thiam, de Mody Guiro, de Kalidou Kassé, de Bécaye Mbaye, de Moundiaye Cissé, de Djibril Gningué, d'Aby Diallo, de Ndèye Marie Thiam Diédhiou, ainsi que de Cheikh Tidiane Cissé et de Papa Assane Tine, qui assurent la coordination du programme.