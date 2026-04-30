Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie- Serigne Bassirou Sow, marabout proche des lutteurs Sénégalais, tombe ! (EXCLUSVITÉ DAKARPOSTE)

Dakarposte, qui a ses radars à des niveaux insoupçonnés sous nos cieux et même au delà de nos frontières , est en mesure de révéler qu'un marabout, réputé proche des lutteurs Sénégalais, est tombé dans le cadre de la procédure de démantèlement des réseaux gays appelée affaire Pape Cheikh Diallo et Cie.



En effet, "seugn Bi" a été cravaté ce jeudi matin par les perspicaces pandores de la brigade de recherches sise à Keur Massar.



Au moment où ces lignes sont écrites, il a été placé en position de garde à vue après avoir subi une audition.









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