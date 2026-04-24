Affaire Pape Cheikh et CIE- Le styliste Elhaj Dramé tombe !

Encore une arrestation à l'actif des gendarmes de la brigade de recherches sise à Keur Massar, serait-on tenté de dire!



Des informations glanées par dakarposte, il ressort qu'un styliste, établi à Rufisque, a été cravaté dans le cadre de la procédure enclenchée concernant ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire pape Cheikh Diallo et Cie.



En effet, Elhaj Amadou Dramé, puisqu'il s'agit de lui, a été cueilli par les pandores de la BR de Keur Massar.



L'enquête a progressé après l'arrestation du chanteur Djiby Dramé et de plusieurs de ses partenaires présumés, qui auraient cité le nom de Souleymane Fatou Ndao lors de leurs auditions.



Ces développements marquent une intensification de la traque des homosexuels au Sénégal, où les relations entre personnes de même sexe sont pénalisées.



L'exploitation des téléphones des différents mis en cause, notamment ceux-là tombés dans la nasse des pandores a permis de faire tomber le réseau Pape Cheikh et Cie.







