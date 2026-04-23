« J'étais victime d'abus sexuels... » : Les aveux du journaliste Souleymane Fatou Ndao de Malikia TV

Arrêté hier dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, le journaliste Souleymane Fatou NDAO a fait de terribles aveux.



Confronté aux preuves concordantes collectées par les enquêteurs de la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, cet employé de la chaîne de télévision religieuse Malikia TV aurait confié qu'il a été victime d'abus sexuels lors de son enfance.



Également, le chanteur Djiby DRAMÉ avait tenu ces mêmes propos lors de son interrogatoire, pour tenter de justifier son acte.

Placé en garde à vue sur instruction du juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, le journaliste, cité par un présumé partenaire de Djiby DRAMÉ, pourrait être déféré la semaine prochaine. La gendarmerie nationale, sous le commandement du général Martin FAYE, intensifie ses actions pour lutter contre la délinquance et la criminalité au Sénégal. Le procureur Saliou Dicko suit l'évolution du dossier.





































































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