Affaire Pape Cheikh et Cie- Un restaurateur, connu à Dakar, tombe !

L'enquête sur l'affaire dite " Pape Cheikh Diallo et Cie ", pilotée par la Brigade de Recherches (BR) de la gendarmerie de Keur Massar, connaît une intensification avec des arrestations quasi quotidiennes.



Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs aux fins de suivre l'évolution de la procédure enclenchée , est en mesure de révéler qu'un restaurant, assez couru à Dakar, a été cueilli par les pandores.



En effet, le sieur Balla Mbaye, habitant Liberté 6 Extension, est tombé dans le cadre de l'enquête concernant le démantèlement des réseaux de pédés.



On nous signale d'autres arrestations et non des moindres.



Affaire à suivre...











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