Affaire Stormy Daniels : Donalf Trump fixé sur sa peine le 10 janvier, il n'ira pas en prison

C'est l'épilogue d'une saga judiciaire historique à l'encontre d'un ancien président des Etats-Unis. Un juge américain rendra le 10 janvier prochain sa sentence contre Donald Trump dans l'affaire des pots-de-vin à une ex-star du porno.



Si le juge a fait savoir que le président élu ne sera pas incarcéré, dix jour avant son investiture, cette décision fera néanmoins de Donald Trump le premier président à entrer en fonction à avoir été reconnu coupable d'un crime.



Le juge Juan Merchan, qui a présidé le procès au printemps dernier, a indiqué dans une décision écrite qu'il condamnerait M. Trump à ce que l'on appelle une libération conditionnelle, dans le cadre de laquelle l'affaire est classée si l'accusé évite une nouvelle arrestation.



M. Merchan a rejeté la demande de M. Trump de rejeter le verdict et de classer l'affaire pour des raisons d'immunité présidentielle et en raison de son retour imminent à la Maison Blanche.





Le juge a déclaré qu'il n'avait trouvé "aucun obstacle juridique à la condamnation" de M. Trump et qu'il lui incombait de condamner M. Trump. "Ce n'est qu'en rendant cette affaire définitive que les intérêts de la justice seront servis", a écrit M. Merchan.





En mai dernier, le futur locataire de la maison Blanche a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux. Il s'agissait d'un stratagème présumé visant à dissimuler un paiement de 130 000 dollars octroyé à l'actrice pornographique Stormy Daniels pour la faire taire sur un bref rapport sexuel en 2006 alors que Donald Trump était déjà marié à Melania, alors enceinte de leur fils.



L'affaire avait été révélée au cours des dernières semaines de la première campagne de M. Trump en 2016.



Ce dernier a toujours déclaré que ces accusations étaient fausses et qu'il avait n'a rien fait de mal.



Après la victoire de M. Trump aux élections du 5 novembre dernier, le juge Merchan a interrompu la procédure et reporté indéfiniment le prononcé de la peine afin que la défense et l'accusation puissent s'exprimer sur l'avenir de l'affaire.



Les avocats de M. Trump ont demandé au juge de classer l'affaire. Ils ont déclaré qu'il y aurait sinon des "perturbations" inconstitutionnelles dans la capacité du nouveau président à diriger le pays.



Les procureurs ont reconnu qu'il fallait tenir compte de la présidence à venir de M. Trump, mais ils ont insisté sur le fait que la condamnation devait être maintenue.



L'affaire des pots-de-vin est la seule des quatre inculpations pénales de M. Trump à avoir fait l'objet d'un procès.



Depuis l'élection, l'avocat spécial Jack Smith a mis fin à ses deux affaires fédérales.



L'une concernait les efforts déployés par M. Trump pour renverser sa défaite électorale de 2020 ; l'autre alléguait qu'il avait accumulé des documents classifiés dans sa propriété de Mar-a-Lago.



Une autre affaire d'ingérence électorale au niveau de l'État de Géorgie est en grande partie en suspens.

"Attaque politique illégitime"



Dans la soirée, Donald Trump a rapidement dénoncé sur son réseau Truth Social une "attaque politique illégitime qui n'est rien d'autre qu'une mascarade" et s'en est pris une nouvelle fois au juge Merchan, "partisan extrémiste" et "sans respect pour la Constitution".



La volonté de ce magistrat d'aller au bout de la procédure pénale "est une atteinte directe à la décision de la Cour suprême concernant l'immunité", avait écrit plus tôt dans un communiqué.