Affaire Tabaski Ngom : mauvaise nouvelle pour Moustapha Diop

D’après des informations de L’Observateur, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, va bientôt introduire une demande de levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop, ancien ministre et actuellement maire de Louga. «Tout est fin prêt pour que l’Assemblée nationale reçoive la lettre [en ce sens] dans les plus brefs délais», souffle une source du journal «très au fait du dossier». Le quotidien du Groupe futurs médias croit savoir que ce «n’est plus qu’une question de jours, de semaines tout au plus».



Moustapha Diop est cité dans l’affaire Tabaski Ngom, ancienne ACP (Agent comptable particulier) de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE). Cette dernière a été placée sous mandat de dépôt pour détournement présumé de 700 millions de francs CFA à la suite de la plainte de la CRSE.



Pourtant, l’affaire est partie d’une plainte de l’inspectrice du Trésor. Cette dernière affirme que l’ancien ministre lui devrait justement 700 millions de francs CFA. Ce montant représenterait, selon la plaignante, un crédit qu’elle aurait accordé au maire de Louga pour le financement de sa campagne pour les législatives du 17 novembre 2024. «Lasse d’attendre de rentrer dans ses fonds, elle porte plainte pour escroquerie», rappelle L’Observateur.



Tabaski Ngom verra son initiative se retourner contre elle avec son arrestation par la DIC puis son placement sous mandat de dépôt.



























































