Affaire de faux billets: la Cour suprême se prononce lundi sur le dossier de Thione Seck

Lundi, la Cour d’appel de Dakar va se pencher sur le dossier du chanteur Thione Seck, en maille avec la justice pour une affaire de faux billets de banque. Lors de son précédant procès, le juge d’appel avait infirmé partiellement la décision d’annulation prise par le premier juge Maguette Diop et a décidé d’évoquer au lieu de renvoyer le Parquet à mieux se pourvoir comme l’ont souhaité les conseils de l’artiste.



Non satisfait de cette décision, l’un des avocats de Thione a formé un pourvoi en cassation. Selon "Les Echos", les conseils de la défense vont joindre au dossier, leur document attestant qu’ils ont fait un pourvoi en cassation et de demander ainsi au juge d’appel, de surseoir à statuer en attendant que la Cour suprême ne rende sa décision.