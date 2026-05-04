Affaire de tontine détournée : Le procès de Ndeya Beauté renvoyé

Attraite, ce lundi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, la commerçante Ndèye Fatou Diatta, alias Ndeya Beauté, n’a pas été jugée. Malgré la comparution d’une dizaine de parties civiles, le procès a été renvoyé au 6 mai 2026 pour une éventuelle jonction avec une autre procédure concernant deux autres plaignantes.

Ndèye Fatou Diatta est poursuivie pour abus de confiance portant sur 27 millions de FCFA. Il lui est reproché d’avoir détourné une tontine dont elle assurait la gestion.



































































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