Face à Trump et Poutine, Européens et Canadiens se retrouvent en Arménie pour parler sécurité

Des dirigeants de toute l'Europe se réunissent lundi 4 mai pour une grand-messe diplomatique en Arménie, avec comme invité le Premier ministre canadien, Mark Carney, un allié précieux face au désordre mondial alimenté par Donald Trump.



Parmi les personnalités présentes dans la capitale Erevan, pour ce huitième sommet de la Communauté politique européenne (CPE), le président français, Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ainsi que les plus hauts responsables de l'UE, Ursula von der Leyen et Antonio Costa.



Le chancelier allemand, Friedrich Merz, s'est en revanche excusé, tandis que la participation du président turc, Recep Tayyip Erdogan, n'a pas été confirmée.



Contraint d'atterrir en urgence à Ankara dimanche soir en raison d'un "imprévu technique", le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez reprendra lundi son voyage vers l'Arménie pour participer au sommet.





Créée en 2022 dans la foulée de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, la CPE rassemble la quasi-totalité des pays européens, qu'ils soient membres ou non de l'UE ou de l'Otan, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie.



Au menu du sommet : des sujets variés (du soutien à l'Ukraine à la lutte contre le narcotrafic) et de nombreuses rencontres bilatérales.



"Dans une période de désordre géopolitique profond, avec l'invasion russe de l'Ukraine et le retour de Donald Trump, les Européens ont ressenti le besoin de se retrouver entre eux, sans Américains et sans Russes, à l'échelle continentale, de l'Islande à l'Azerbaïdjan", décrypte Sébastien Maillard, conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors.



Hasard de la géographie, ces discussions se tiennent dans un pays voisin de l'Iran, donnant de l'écho aux vives préoccupations des Européens, qui subissent de fortes répercussions du conflit au Moyen-Orient.



Le sommet de la CPE "est une occasion de démontrer le soutien de l'Europe à l'Ukraine dans sa résistance face à l'agression russe, mais il a pris une dimension supplémentaire à cause de la crise au Moyen-Orient, qui sera dans toutes les têtes", a expliqué à des journalistes un responsable européen s'exprimant sous couvert de l'anonymat.