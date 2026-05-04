Le collectif des ex-détenus politiques annonce une marche le 8 mai

Le Collectif des ex-détenus politiques du Sénégal (CODEPS), a annoncé vouloir tenir une marche. Il appelle à une marche blanche le vendredi 8 mai 2026 à partir de 15h. Le rassemblement débutera au rond-point Dalal Jam et va emprunter l’itinéraire du BRT pour se terminer au rond-point Case Ba.



Les organisateurs affichent leur souhait d’un « Sénégal juste, prospère et souverain ». Cette annonce survient 48h après la sortie du Président Bassirou Diomaye FAYE.



Pour rappel, lors de son face-à-face avec la presse samedi, le chef de l’État a rappelé que les services de police et de gendarmerie sont toujours mobilisés dans l’enquête relative aux personnes tuées et torturées entre 2021 et 2024, lors de manifestations politiques.













































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