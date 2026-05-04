Le collectif des ex-détenus politiques annonce une marche le 8 mai

Le Collectif des ex-détenus politiques du Sénégal (CODEPS), a annoncé vouloir tenir une marche. Il appelle à une marche blanche le vendredi 8 mai 2026 à partir de 15h. Le rassemblement débutera au rond-point Dalal Jam et va emprunter l’itinéraire du BRT pour se terminer au rond-point Case Ba.
Les organisateurs affichent leur souhait d’un « Sénégal juste, prospère et souverain ». Cette annonce survient 48h après la sortie du Président Bassirou Diomaye FAYE.
Pour rappel, lors de son face-à-face avec la presse samedi, le chef de l’État a rappelé que les services de police et de gendarmerie sont toujours mobilisés dans l’enquête relative aux personnes tuées et torturées entre 2021 et 2024, lors de manifestations politiques.
Walf
Les organisateurs affichent leur souhait d’un « Sénégal juste, prospère et souverain ». Cette annonce survient 48h après la sortie du Président Bassirou Diomaye FAYE.
Pour rappel, lors de son face-à-face avec la presse samedi, le chef de l’État a rappelé que les services de police et de gendarmerie sont toujours mobilisés dans l’enquête relative aux personnes tuées et torturées entre 2021 et 2024, lors de manifestations politiques.
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