Mali : le chef de la junte Assimi Goïta devient également ministre de la Défense

Le chef de la junte au Mali, Assimi Goïta, va cumuler ses fonctions de président avec celles de ministre de la Défense en remplacement de Sadio Camara, tué le 25 avril lors d'attaques sans précédent de jihadistes et de rebelles touareg contre le régime militaire, selon un décret lu lundi 4 mai sur la télévision publique ORTM.



Le Mali fait face à une situation sécuritaire critique et est en proie à l'incertitude et à la fébrilité après ces attaques lors desquelles le général Camara, un des piliers de la junte, est mort. Le président Goïta "assure les fonctions de ministre de la Défense et des Anciens combattants", selon ce décret publié neuf jours après le décès de Sadio Camara.