NOMINATION : ABDOULAYE TINE DEVIENT LE PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

La Présidence de la République du Sénégal a annoncé, à travers un communiqué officiel, une nouvelle nomination au sein de son dispositif de communication.



Par arrêté en date du 30 avril 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Abdoulaye Tine au poste de Ministre-Conseiller, Porte-parole de la Présidence de la République.



Avocat de formation, Abdoulaye Tine aura désormais pour mission d’assurer la communication officielle de l’institution présidentielle et de relayer les positions du Chef de l’État sur les grandes questions nationales.















































Rts