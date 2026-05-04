Au Sénégal, le président Diomaye Faye est «prêt pour la séparation» avec le Premier ministre Sonko

Rédigé par Dakarposte le Lundi 4 Mai 2026 à 17:50 modifié le Lundi 4 Mai 2026 - 19:52

Tensions au sommet de l'État sénégalais, entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Un nouvel épisode a eu lieu ce week-end du 2-3 mai avec les propos du chef de l'État sur ses divergences avec le Pastef. RFI revient dessus avec le professeur Maurice Soudieck Dione, professeur agrégé de Sciences politiques à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, au Sénégal.

Ci-dessous l'audio !



INV_AFR_OK_Maurice_Soudieck_Dione.mp3 (5.06 Mo)



INV_AFR_OK_Maurice_Soudieck_Dione.mp3

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"