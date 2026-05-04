Saisie record de cocaïne dans l'océan Atlantique par la garde civile espagnole

La garde civile espagnole a mis la main, vendredi 1er mai, sur ce qui pourrait être une cargaison record de cocaïne au large des îles Canaries, avec une quantité qui pourrait atteindre 40 tonnes de drogue saisies, a indiqué le 4 mai un syndicat.

La garde civile a intercepté le navire en cause dans les eaux internationales au large des îles Canaries espagnoles vendredi, et environ vingt personnes ont été arrêtées, ont indiqué à l'AFP des sources du principal syndicat de cette branche des forces de l'ordre, l'AUGC. On estime «qu'entre 35 et 40 tonnes de cocaïne ont été saisies» car la cale «était complètement remplie» de ballots de drogue, ce qui en ferait «une saisie historique», ont précisé ces sources.

La police perquisitionne actuellement le bateau, accosté aux Canaries, après être parti de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, à destination de Benghazi en Libye.