L’unité de radiothérapie de l’hôpital Aristide Le Dantec rouvre ses portes, après deux ans de fermeture

Après deux années d’interruption, l’unité de radiothérapie du Centre hospitalier national universitaire Aristide Le Dantec a officiellement rouvert ses portes, apportant un soulagement considérable aux milliers de patients atteints de cancer qui peinaient jusqu’alors à accéder aux soins. Cette réouverture marque un tournant dans la lutte contre le cancer au Sénégal, alors que l’unique appareil de l’établissement de Dakar était à l’arrêt depuis le début des travaux de reconstruction.



Une enveloppe de plus de deux milliards de FCFA a été mobilisée par l’État pour moderniser en profondeur les équipements et améliorer les conditions de prise en charge, selon les autorités sanitaires. Ces investissements ont permis d’installer un accélérateur linéaire de dernière génération, de former le personnel et de mettre aux normes les infrastructures du service.





La qualité du nouveau dispositif a d’ores et déjà été saluée par des experts internationaux, à l’image de la responsable Afrique de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Malika Laasri, qui a effectué une visite sur place le 26 mars 2026 et a félicité l’équipe médicale pour l’excellence du travail accompli.

Avec cette réouverture, le Centre hospitalier national universitaire Aristide Le Dantec devient la troisième structure publique dédiée à la radiothérapie au Sénégal, rejoignant ainsi l’hôpital Cheikhoul Khadim de Touba et le Centre hospitalier national Dalal Jamm de Guédiawaye.



L’hôpital Aristide Le Dantec fait actuellement l’objet d’un vaste projet de reconstruction dont le coût global est estimé à plus de 92 milliards de FCFA, visant à en faire un établissement de référence doté de 658 lits et d’équipements de pointe en imagerie médicale. Dans le même temps, les autorités ont annoncé une subvention annuelle de 300 millions de FCFA destinée aux hôpitaux pratiquant la radiothérapie, afin de pérenniser le fonctionnement des machines et de garantir l’accès aux traitements.











































Walf