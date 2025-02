Affaire des 125 milliards F CFA : Le PJF traque Amadou Sall

L’enquête du Pool judiciaire financier (PJF) sur l’affaire des 125 milliards F CFA s’intensifie avec l’implication de nouvelles personnalités influentes. Après Farba Ngom et Tahirou Sarr, c’est au tour de l’homme d’affaires Mamadou Racine Sy et d’Amadou Macky Sall, fils de l’ancien président, d’être visés par la justice.



Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux, rapporte L’Obs.



Alors qu’Amadou Macky Sall n’a pas encore été convoqué, l’imminente ratification des accords d’entraide judiciaire entre le Sénégal et le Maroc soulève des questions sur une possible volonté de viser les proches de l’ancien chef de l’État et certains dignitaires exilés.





Les auditions se poursuivent devant le Collège des juges d’instruction. Farba Ngom a comparu le 13 février et devra revenir le 27 février, tandis que Tahirou Sarr est attendu le 28 février. Mamadou Racine Sy, Amadou Macky Sall et d’autres suspects seront convoqués à la suite de ces premières auditions.





























































Rewmi