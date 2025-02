Affaire des 125 milliards : Mamadou Racine Sy et la transaction de 797 millions FCFA

Ce dernier rejette toute implication, affirmant que sa société, la SHA, n’a jamais reçu de fonds publics. Pourtant, selon le journal L’Observateur, un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) révèle une transaction de 797 millions FCFA entre la SHA et des entreprises gérées par les frères de Farba Ngom, lui-même mis en cause pour escroquerie et blanchiment de capitaux à hauteur de 91 milliards FCFA.



Selon un proche de Mamadou Racine Sy, il ne peut être accusé de détournement, car il dirige des sociétés privées indépendantes de l’État. Pendant ce temps, l’enquête cible également le député-maire Farba Ngom, qui a comparu devant les juges pour des accusations de complicité dans des détournements présumés, avec la société Sofico, dirigée par Tahirou Sarr.



Alors que l’affaire progresse, d’autres figures politiques et économiques, dont Amadou Macky Sall, fils de l’ancien chef-d’Etat et Seynabou Ndiaye, sont également citées. Le Pool judiciaire financier continue ses investigations pour faire la lumière sur cette affaire qui secoue le paysage politico-économique. Le dossier, toujours en cours d’instruction, pourrait révéler de nouvelles ramifications et mettre en cause d’autres acteurs économiques et politiques.













































Le Soleil