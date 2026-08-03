Affaire foncière au sommet de l'État : Le conseiller spécial aux Sports au cœur d’une vive polémique

Un proche collaborateur du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se trouve actuellement au centre d’une délicate affaire judiciaire et politique.



Dakarposte a appris que le sieur Djamil Faye, conseiller spécial chargé des Sports, est visé par de graves accusations liées à une transaction foncière litigieuse.



Homme d'affaires aguerri, notamment connu pour avoir présidé le Guédiawaye Football Club et dirigé la société Jappo SA, l’officiel est soupçonné d’avoir usé de son influence institutionnelle.

Selon les griefs formulés à son encontre, il aurait facilité l’acquisition d’une parcelle de terrain au détriment des véritables ayants droit.



L'affaire prend une tournure d'autant plus stricte que le dossier de cession initial comporte des présomptions de faux et d'usage de faux en écriture.

Face à ce que les plaignants qualifient de tentative manifeste de spoliation foncière, une dénonciation formelle a été adressée aux autorités compétentes.

Cette situation place désormais la présidence sous le feu des projecteurs, alors que l'opinion publique attend de voir quelle suite sera donnée à ces allégations de trafic d'influence.

