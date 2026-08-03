Brahim Díaz a épousé Luz Méndez en Grèce le week-end dernier, couronnant six années de liaison avant de souffler ses 27 bougies

L’éclat des terrains de football s’est effacé le temps d’un week-end pour laisser place à la magie d’une union sacrée.



En clair, Brahim Díaz, l'étincelant prodige du Real Madrid et de la sélection nationale marocaine, a scellé son amour avec sa compagne de toujours, Luz Méndez, lors d'une cérémonie intime et exclusive.



C’est dans le cadre idyllique de la Grèce, bercé par l’azur de la mer Égée, que le couple a choisi de célébrer ses noces.

Cette union vient couronner une idylle de près de six années, vécue avec une discrétion qui honore leur complicité. Afin de partager leur félicité avec leurs admirateurs, les jeunes mariés ont publié sur leurs comptes Instagram respectifs de superbes clichés capturant la poésie de cet instant suspendu.



Le calendrier de l'international marocain semble d'ailleurs placé sous le signe des réjouissances : ce lundi, au lendemain de ses vœux nuptiaux, l’attaquant célèbre son vingt-septième anniversaire.



Toutefois, la trêve romantique sera de courte durée. Le devoir appelle déjà le champion, qui rejoindra sous peu l'effectif madrilène pour entamer la préparation rigoureuse de la saison à venir.

