Affaire fonds Force Covid-19 : Trois ex-Dage condamnés par la Cour des comptes, Ndèye Aminata Loum Ndiaye relaxée

Du nouveau dans l’affaire du fonds Force Covid-19. La Cour des comptes a examiné, ce 5 mars 2026, les dossiers opposant le ministère public à Ndèye Aminata Loum Ndiaye, ancienne directrice de l’Administration générale et de l’Équipement (Dage) du ministère du Développement industriel et des PME, au gestionnaire Moustapha Diop, à Djiby Diakhaté, ex-Dage du ministère de la Famille, et à Ousseynou Niang, ex-Dage du ministère de la Santé. Les mis en cause comparaissaient devant la Chambre de discipline financière présidée par le magistrat Alioune Niane.



Selon les informations de Seneweb, au terme de l’audience, trois d’entre eux ont été déclarés coupables de violation des règles d’exécution budgétaire. Il s’agit de Djiby Diakhaté, Moustapha Diop et Ousseynou Niang. Ils ont été condamnés à des amendes de 500 000 F CFA, 600 000 F CFA et 3 000 000 F CFA, respectivement.



Quant à Ndèye Aminata Loum Ndiaye, elle a été relaxée conformément au réquisitoire du ministère public. Une décision saluée par ses avocats, Ousmane Yade, Seyni Ndione et Abou Allassane Diallo, qui avaient plaidé sa relaxe pure et simple.



Selon la défense, elle n’était pas gestionnaire du compte spécial du ministère. Les conseils ont également soutenu que le gestionnaire agissait sur instruction du ministre, auquel il ne rendait pas compte.



Placée sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet du tribunal de Dakar dans le cadre de la reddition des comptes, Ndèye Aminata Loum Ndiaye reste toutefois en détention, malgré les contestations soulevées par sa défense. Pourtant, Djiby Diakhaté, Moustapha Diop et Ousseynou Niang ont bénéficié d’une mise en liberté provisoire.