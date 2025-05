Afrique de l’Ouest : Interpol saisit plus de 75 véhicules volés lors d’une opération régionale

Une opération baptisée Safe Wheels, coordonnée par Interpol dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest entre le 17 et le 30 mars 2025, a permis d’identifier près de 150 véhicules volés, d’en saisir plus de 75 et de lancer 18 enquêtes.





Les contrôles ont porté sur 12 600 véhicules, révélant des cas de trafic international impliquant notamment le Canada, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas.

L’opération a également permis de repérer deux groupes criminels organisés actifs dans le vol de véhicules.













































seneweb