Afrique du Sud : Un Sénégalais décapite son épouse et garde le corps dans son frigo

Un Sénégalais de 31 ans a été arrêté vendredi 26 avril pour avoir, selon la police sud-africaine, décapité sa femme dans leur domicile situé à Kempton Park, à Ekurhuleni, dans la banlieue nord-est de Johannesburg et au sud de Pretoria.

La police, qui est passée par l’appartement voisin pour accéder au lieu du crime, a retrouvé le corps de la victime dans le frigo du couple. La dame décapitée était âgée de 23 ans.

"Apparemment, un voisin et des jeunes du quartier avaient entendu des cris la nuit précédant la découverte macabre. Ils soupçonnaient que quelque chose était arrivé à la dame ", a expliqué le porte-parole de la police, dans un communiqué.

La même source ajoute : "Certains locataires affirment avoir entendu une violente dispute jeudi soir et ont appelé la police le lendemain matin (vendredi) lorsqu'ils ont constaté que la femme était introuvable."

Le mobile du crime n’est pas encore connue. La police a ouvert une enquête.

Le site de la chaîne de télévision News24, qui donne l’information, renseigne que le suspect a été arrêté dans un magasin de West Street. Il est actuellement détenu au poste de police de Kempton Park. Il doit comparaître ce lundi devant le tribunal de première instance de Kempton Park, pour meurtre.