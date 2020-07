Aid El Kebir- Le message du Pr Macky Sall

À l’occasion de l’Aïd El Kébir , le Président de la République a adressé un message de félicitations à toute la communauté musulmane , dans ce contexte particulier de Covid 19, le chef de l’Etat a réitéré ses prières pour un Sénégal de paix et de prospérité. Mais au delà de l’aspect festif et des valeurs de solidarité et de partage, le Président Macky Sall a invité au respect des gestes barrières pour faire face à la pandémie.

Un appel à plus de vigilance et de précaution adressé notamment aux jeunes pour protéger nos familles et nos communautés