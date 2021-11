Aide à la presse - La grosse arnaque !

Depuis que la subvention annuelle pour la presse existe, il y a chaque année des récriminations sur la manière dont elle est distribuée. En vérité il s’agit d’une véritable arnaque et, chaque année, le ministère de la communication est soupçonné de jouer un double jeu et ce, en faveur de certains organes de presse qui ont une certaine réputation ou, plutôt, un nom. Il existe un trafic d’influence qui permet à certains organes de se taper la part du lion tandis que les autres se partagent la portion congrue. C’est injuste, c’est intolérable, c’est malhonnête !

Cette année encore, ce sont juste quelques titres qui ont reçu le gros lot, les autres sont soit zappés soit minimisés.

Quant aux critères pour déterminer la somme que doit recevoir chaque organe de presse, aucun d’entre ceux qui reçoivent la part du lion ne les remplit, ne les a jamais remplis. Cette aide à la presse n’est qu’une arnaque et cela explique pourquoi certains n’en veulent pas. Cette aide à la presse met à mal les organes de presse et leurs employés qui en attendent eux-mêmes une aide personnelle pour leurs familles qui, pendant plusieurs mois souffrent du fait des retards de salaires ou du non-paiement de leurs employeurs. C’est donc une grosse arnaque qu’il convient de dénoncer avec vigueur.

Pour ce qui le concerne, dakarposte crache sur cet "appui à la presse" et s’associe à tous les organes de presse qui disent : " stop à cette arnaque !"