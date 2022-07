Aide humanitaire : L’Angleterre prête plus de 134 millions d’euros au Sénégal pour assainir son système sanitaire

Ainsi, après le soutien des Emirats Arabes, c’est au tour de la Grande-Bretagne de prêter main forte à Macky Sall, dont la gestion du pouvoir est de plus en plus décriée. C’est dans ce contexte que notre média, Lecourrier-du-soir.com, a appris ce 2 juillet 2022, que Londres a débloqué une somme colossale pour apporter une aide humanitaire à Dakar.



En effet, dans un communiqué rendu public ce 2 juillet 2022 et consulté par Lecourrier-du-soir.com, le Royaume-Uni annonce une aide financière de plus de 134 millions d’euros (116,5 millions de livre sterling). D’après le gouvernement britannique, l’argent provient de la Standard Chatered Bank et de l’UK Export Finance (UKEF).



Dans le communiqué en question, on peut lire : “un accord historique a été trouvé entre l’UKEF et le gouvernement du Sénégal, pour renforcer les services d’intervention d’urgence de ce pays (…)”. Le gouvernement britannique se vante que ce soit la première aide accordée par l’UKEF à un second Etat africain, après la Côte d’Ivoire.



Il convient de rappeler que la Grande-Bretagne n’est pas le seul pays au monde à apporter son soutien à l’Etat du Sénégal. En effet, en juin dernier, soit quelques jours après le décès de 11 bébés dans une maternité de Tivaouane, les Emirats Arabes Unis avaient envoyé des équipements sanitaires dont des lits et des kits à ce pays ouest-africain".

















































































leral