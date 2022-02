Al Khayri : Midadi Thioune épouse Yaye Fatou Diagne.

L’union entre le fils de Cheikh Béthio Thioune et la maire de Ngathie Naoudé et non moins Coordonnatrice nationale du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM) au Ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, a été scellée ce dimanche 13 février.

La cérémonie s’est déroulée à Daga Diakhaté dans la commune de Ngathie Naoudé qui a vu naître Yaye Fatou Diagne.

Le mariage a été célébré dans la plus grande discrétion en présence des membres des deux familles.

Dakarposte souhaite un heureux ménage aux deux tourtereaux...













source dakaractu