Aliou Sall décide de porter plainte contre, Ahmed Aidara

Suite à de nombreuses actions sociales qu’il a eu à mener dans la localité de guédiawaye notamment la distribution de riches « Ndogou » aux habitants et la participation avec ses militants au désherbage des cimetières de Pikine ,le président du mouvement « Nioko Bokk » ne cesse de faire grimper sa cote de popularité.



Un fait comique qui a suscité notre attention s’est produit à la cérémonie du cinquantenaire de Guédiawaye. En effet Ahmed Aidara se fait acclamer par des militants et sympathisants qui étaient sur place,réclamant même le départ de celui qui est accusé de s’accaparer des ressources pétrolières du pays on veut nommer par là l’actuel maire de la ville de Guédiawaye Aliou Sall.



L’histoire est loin de connaitre son épilogue car selon de radars fureteurs de Sanslimitesn.com,le frère du président Sall décide d’ester en justice le président du mouvement Ahmed Aidara pour menaces et injures.



Sanslimitesn.com