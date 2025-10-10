Aliou Sall et son épouse Aïssata Sall placés en garde à vue

Africa 7 a appris que l’ancien maire de Guédiawaye et son épouse, entendus depuis plusieurs heures, par les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles, sont placés en position de garde à vue.



En effet, Aliou Sall et sa dame Aïssata sont en GAV pour blanchiment de capitaux.



Le président du Conseil d’administration et fondateur de Sertem Groupe, Leopold Ngom, est également convoqué dans le cadre d’une enquête, à l’actif du Pole Judiciaire Financier, relative à des transactions nébuleuses .



Nous y reviendrons