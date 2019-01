Aliou Sall et son... fauteuil

Aliou Sall, le frangin du chef de l'Etat, n'est pas n'importe qui. En tous cas, il est en train de prendre du poids, pardon de la hauteur.

Avant-hier à Diamaguène Sicap Mbao, où il était venu présider le meeting des femmes de Benno Bok Yakar organisé par Mme Aminata Ndiaye Diaité Sarr, le frère du Président de la République a montré qu'il est devenu un homme qui pèse lourd. En effet, le maire de Guédiawaye a surpris son monde en venant à ce meeting avec son propre micro.

Walahi !Pourquoi écarquillez-vous comme ça les yeux? Il ne faudrait que cette populace de la banlieue lui fasse choper une vilaine maladie. Mais surtout qu'elle le maraboute? Et, il n'y avait pas que ça.

Il était également venu avec son propre fauteuil transporté dans une voiture L200 immatriculé DK 7900 BR. Et quel fauteuil? Pas bien sur à deux sous. Bien entendu, il ne pouvait pas poser son postérieur dans le moelleux fauteuil qui lui était réservé . Mais face certainement aux regards des curieux qui s'interrogeaient sur cet acte fort insolite, M.le Maire, Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal et frangin du Sénégal s'est résolu à prendre place sur l'un des fauteuils mis à sa disposition par les belles Diongomas de la banlieue.

On pourrait bien se demander ce qui explique tout ce cinéma du maire de Guédiawaye. A moins que ce ne soit les fétiches. On ne sait jamais. On peut passer pour atteindre le frère.

Qui disait que le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument rend fou.



Le Témoin