Alioune Ndao : « Si l’enquête est approfondie, Macky Sall pourrait être poursuivi »

L’ancien procureur de la Cour de repression de l’enrichissement illicite (Crei), aujourd’hui député, Alioune Ndao, est catégorique : une enquête approfondie sur les irrégularités relevées dans le rapport de la Cour des comptes pourrait mener à la mise en cause de l’ancien Président Macky Sall.



Selon lui, les ministères impliqués dans le scandale sont directement rattachés à la présidence, ce qui rend difficile toute tentative d’exonérer l’ex-chef de l’État. Pour Alioune Ndao, la structure du gouvernement sénégalais ne laisse aucun doute sur la responsabilité du président dans la gestion des finances publiques. « Il y a des ministères de souveraineté : Économie et Finances, Intérieur, Affaires étrangères, Défense, Justice, qui dépendent directement du Président de la République. Contrairement aux autres ministères qui relèvent du Premier ministre, ceux-ci rendent compte directement au chef de l’État, sans intermédiaire.» indique-t-il dans l’émission Gros Plan de TBB (Télé Bu Bax bi)



Dès lors, il semble inconcevable à ses yeux, qu’un scandale financier de grande ampleur puisse éclater sans que Macky Sall en ait eu connaissance. « Un tel scandale ne peut pas se passer dans un ministère de souveraineté sans que le Président ne soit au courant », insiste l’ancien procureur, suggérant ainsi que l’ancien chef de l’État ne saurait échapper à toute investigation sérieuse.



Une enquête approfondie pour établir les responsabilités



Toutefois, Alioune Ndao nuance ses propos en précisant qu’il ne peut affirmer avec certitude la culpabilité de Macky Sall tant que l’enquête n’a pas été menée à son terme. « Je ne peux pas affirmer qu’il est coupable, mais si le ministre des Finances est mis en cause, Macky Sall ne peut pas échapper », explique-t-il.



L’ancien magistrat appelle ainsi à un travail judiciaire rigoureux et indépendant afin de faire la lumière sur ce dossier. Il estime que les responsables politiques devraient éviter les déclarations intempestives et laisser la justice suivre son cours. « Je demande aux responsables de parler moins et de remettre le dossier à la justice pour qu’une enquête sérieuse soit menée », recommande-t-il.



Pour Alioune Ndao, les faits rapportés par la Cour des comptes sont « suffisamment graves pour justifier une enquête approfondie ». Selon lui, la justice dispose déjà de nombreuses pièces pouvant permettre d’établir des responsabilités. « Il y a suffisamment d’éléments dans ce dossier », assure-t-il, suggérant ainsi qu’aucune impunité ne devrait être tolérée.









































Le Soleil