Alioune Tine sur la nomination de Yakham Mbaye: «Les politiciens sont en train de prendre la place des gens compétents.»

Alioune Tine prône le retour à l’orthodoxie républicaine. Selon lui, « l’accès aux corps prestigieux de l’Etat doit être basé sur le mérité et la compétence ». Et non sur le militantisme. A titre d’exemple, il cite les nominations des directeurs de la Rts et du journal Le Soleil. «On ne doit pas dire qu’à la tête de la Rts ou du Soleil, je mets mon militant », a-t-il regretté dans L’Observateur. Et le directeur d’Amnesty International Zone Afrique d’enfoncer le clou: «Les politiciens sont en train de prendre la place des gens compétents».

Source: YerimPost.com