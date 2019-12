Alors qu'elle a annoncé en grande pompe, le lancement de sa liaison Dakar-Marseille-Barcelone en A330neo, la compagnie AIR SENEGAL loue bizarrement un charter de Jet Airlines

Le Président Macky Sall avait vu juste lorsqu'il exhortait la direction de la compagnie Air Sénégal à la rigueur. C'était lors de la réception du premier airbus A330 900 néo baptisé ‘’Casamance’’ mercredi 4 décembre 2019 dernier, au pavillon présidentiel de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass.



D'aucuns avaient vite applaudi lorsque la direction d'Air Sénégal avait annoncé en grande pompe que cette compagnie nationale a renforcé davantage sa flotte en avions de lignes modernes et performants. Qui plus, celui qui tient les manettes d'Air Sénégal, Ibrahima Kane s'était félicite en ces termes: " Le lancement de ces deux nouvelles destinations s’inscrit dans la stratégie de développement de la compagnie dont l’objectif est de faire de l’aéroport de Dakar le hub de l’Afrique de l’Ouest. Tous les sièges de la classe Economie de ce vol inaugural ont été vendus et beaucoup de passagers sont en correspondance vers d’autres destinations africaines ".



Comment comprendre alors qu'en l'espace de quelques jours Air Sénégal affrète un charter de Jet Airlines devant rallier Barcelone? Les faits ont eu lieu jeudi dernier. Comment comprendre qu'en allant à Abidjan , un Sénégalais (dont nous tairons l'identité) achète un billet de la compagnie Air Sénégal mais il sera contraint de voyager dans un avion Blue Air brandé...Air Sénégal?





En attendant de revenir amplement sur ce qu'il est convenu d'appeler "le cas Air Sénégal", dakarposte a d'ailleurs capturé plusieurs messages pour ne pas dire des grossièretés de passagers , nationalités confondues, dépités, que nous ne publions pas par décence.