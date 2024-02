Amadou Ba (Pastef) répond sèchement à Karim Wade : « Ne mêlez pas Sonko à vos magouilles »

Ce mardi, Karim Wade a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, affirmant être au courant « des négociations entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall ».



Une déclaration à laquelle Amadou Ba de l’ex-Pastef a sèchement répondu. « Karim Wade, vous assumerez tout seul vos forfaitures avec Macky et Bby devant le Peuple sénégalais et l’histoire. Ne mêlez pas Ousmane Sonko dans (sic) vos magouilles.



Sonko n’a jamais FUI et ne sera jamais en Exil pour mener des batailles par procuration. Respect calendrier électoral », a écrit celui qui est également mandataire national du candidat Bassirou Diomaye Faye.































































































































dakarmatin