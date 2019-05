Amadou HOTT prend les commandes des accords de coopération, Amadou BA fait main basse sur la promotion de la destination Sénégal à travers la diplomatie économique

Le décret d’attribution du Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération dessine la nouvelle dynamique de la phase 2 du PSE qui se retrouve entre les mains de l’ex vice-président de la Banque Africaine de Développement. Aujourd’hui Amadou Hott absorbe les prérogatives de représentations au niveau des institutions financières et dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

Par contre, les orientations du Chef de l’Etat lors du conseil des ministres de ce mercredi 08 mai 2018, nous renseigne sur le duo en devenir, qui se forme entre ce super ministère de l’économie, du plan et de la coopération et celui des affaires étrangères dirigé par l’ex argentier, Amadou Ba, plus renforcé que jamais dans le cadre de la volonté du Chef de l’Etat de disposer de « l’ancrage d’une véritable diplomatie économique, porteuse d’opportunités, dans le cadre de notre stratégie de développement économique et social ».

Le Chef de l’Etat, compte ainsi sur le duo Amadou Hott et Ba, « pour engager l’optimisation de notre potentiel de coopération internationale et amplifier nos relations avec l’ensemble de nos partenaires financiers et techniques autour des secteurs accélérateurs de croissance, en ciblant les partenaires offrant ces opportunités. »

En outre, « au plan stratégique, le Président de la République a invité à instituer un comité semestriel de coordination sur la Coopération internationale sous sa présidence, et à organiser annuellement un forum international sur la coopération et le partenariat ».

A la lecture de ces orientations, il semble que Amadou Ba a été redéployé pour mener à bien la phase 2 du PSE.