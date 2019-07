Amadou, le fils du Pr Macky Sall, un inconditionnel du lutteur Modou Lô

Beaucoup l'ignorait, mais le fils du Président de la République n'a pu cacher sa joie hier à l'issue du combat de lutte entre Modou Lô et Eumeu Sène. En effet, les radars fureteurs de dakarposte ont filmé Amadou Sall aux Parcelles Assainies chez le tombeur d'Eumeu Sène en train d'exulter.

Dakarposte vous promet d'y revenir d'ailleurs avec une vidéo du fils du chef de l'Etat.Qui, aux anges après la victoire de son lutteur préféré, a failli esquisser des pas de danses. Mais, "Am", comme on le surnomme, s'est vite retenu. Il savait certainement qu'il était filmé par N smartphones dont ceux des radars de dakarposte.