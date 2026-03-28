Amical - Le Sénégal bat le Pérou 2-0 au Stade de France, pour son premier match après la finale de la CAN 2025

Le Sénégal, pour son premier match depuis la Coupe d'Afrique des nations remportée sur le terrain, mais dont il a été déchu du titre sur tapis vert au profit du Maroc, a battu le Pérou 2-0 en amical samedi au Stade de France.





Dominateurs malgré l'absence au coup d'envoi de plusieurs de leurs cadres blessés ou préservés, comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ou Iliman Ndiaye, les Lions de la Teranga ont logiquement ouvert le score grâce à Nicholas Jackson.





Jackson et Sarr buteurs



L'attaquant du Bayern Munich a bénéficié d'un centre millimétré d'Ibrahim Mbaye, parfaitement lancé sur son côté droit par une passe de Krépin Diatta, pour tromper Pedro Gallese le gardien péruvien (1-0, 41e).

L'ailier de Crystal Palace, Ismaïla Sarr, tout en puissance, a doublé la mise en début de seconde période et alors que le Pérou était totalement privé de ballon (2-0, 54e).







Les Sénégalais ont profité de ce premier match depuis la CAN pour exhiber le trophée devant leurs supporters, malgré la procédure en cours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).



Ils joueront un second match amical, à domicile cette fois, face à la Gambie mardi à Diamniadio, à une heure de Dakar.

Qualifiés pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet), ils seront les premiers adversaires de la France dans le groupe I le 16 juin dans le New Jersey avant d'y affronter la Norvège le 23, puis le vainqueur du barrage Irak-Bolivie à Toronto le 26.