LE TROPHÉE DE LA CAN 2025 A BIEN ÉTÉ PRÉSENTÉ: LES IMAGES DES CÉLÉBRATIONS DES JOUEURS DU SÉNÉGAL AU STADE DE FRANCE

Comme s'il ne s'était rien passé... Même si la CAF a retiré au Sénégal son triomphe à la CAN 2025, les Lions de la Teranga ont célébré leur deuxième étoile samedi après-midi au Stade de France. Pour son premier match depuis la houleuse finale de la Coupe d'Afrique des nations face au Maroc, le 18 janvier à Rabat, le Sénégal avait rendez-vous dans la ville de Seine-Saint-Denis pour présenter le trophée à ses fans avant d’affronter le Pérou lors d’une rencontre amicale.





Un résumé de la finale diffusé... sans le retour des Sénégalais au vestiaire





Les supporters sénégalais se sont rassemblés en début d’après-midi près de la basilique avant de participer à un cortège en direction du Stade de France, puis de garnir les tribunes de l’enceinte dyonésienne.

Le show a débuté peu après 15h avec un premier concert puis la diffusion d'une vidéo retraçant la finale de la CAN... sans aucune mention à l'épisode polémique du retour aux vestiaires. Puis c'était au tour de la légende de la musique sénégalaise Youssou Ndour de faire encore grimper l’ambiance avec un show enflammé





La Coupe apportée par Coulibaly



Il était 16h lorsque le trophée de la CAN est enfin apparu sur la pelouse. La coupe a été amenée par le capitaine Kalidou Coulibaly (suspendu en finale), avec le sélectionneur Pape Thiaw et tout l'effectif derrière. Les Lions de la Teranga ont ensuite fait des tours de terrain et soulevé la coupe chacun leur tour, dans une énorme ambiance.









Un contexte particulier



Ces festivités se sont déroulées dans un contexte forcément particulier depuis que la CAF a décidé d’accorder la victoire au Maroc sur tapis vert. Vaincu sur le terrain par le Sénégal 1-0 après prolongation au terme d'une finale rocambolesque le 18 janvier à Rabat, le Maroc a récupéré le titre de champion d'Afrique il y a dix jours à la faveur d'une décision du jury d'appel de la Confédération africaine (CAF), qui lui a donné la victoire sur tapis vert (3-0).



Mais les Lions sénégalais, auxquels il est reproché d'avoir un temps quitté la pelouse en signe de protestation lors de cette finale, restent toutes griffes dehors: ils ont porté l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui rendra sa décision à une date ultérieure.





































rmc