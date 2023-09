Amical : Sénégal-Mali annulé ?

Le duel entre Lions et Aigles qui était fixé pour le 14 octobre prochain, pourrait de pas avoir lieu finalement. En effet, selon une source fédérale, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, a fait savoir que cette rencontre amicale a été annulée d'un commun accord avec les deux instances. Raison : ce match coïncidera avec le tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023, qui aura lieu le 12 octobre à Abidjan. Autre motif d'annulation évoqué, est le peu de temps qui sépare le match amical Sénégal-Cameroun du 16 octobre à Lens (France) et celui face au Mali (14 octobre) qui est en passe d'être annulé.