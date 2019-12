Amina Poté dément son départ de chez "You" : "Je suis et je reste à la TFM !"

Joint par dakarposte aux fins de recouper ce bruit de son départ de la TFM pour rejoindre la 2 STV, l'animatrice dira : "Je suis étonnée. Des gens m'ont appelé ce matin pour me dire qu'un journal de la place a écrit que j'ai quitté la TFM. C'est archi faux. Je me demande d'où est ce que ce canard a sorti cela mais je suis et je reste à la TFM. Avant d'écrire sur les gens , il faut au moins vérifier au lieu de créer des fake news pour vendre son journal. C'est anormal. Ceux qui sont derrière cette sornette n'ont certainement pas écouté le morceau réseaux sociaux de Youssou Ndour"



Pour rappel, selon le quotidien Les Échos, Amina Poté et le mannequin Ndèye Ndack Touré ont quitté le Groupe Futurs Médias pour rejoindre la 2STV d'El Hadj Ndiaye.