Amnistie pour Wade fils, l'Union des Karimistes de la diaspora sénégalaise d’Italie rejette et vilipende Macky : «Nous exigeons la révision du procès de Karim»

Le coordinateur de ce mouvement, Abdou Khadre Diokhané n’a pas manqué de dénoncer les agissements du gouvernement de Macky Sall sur le dossier de son mentor Karim Wade. Au nom de l’Union des Karimistes, une entité qui regroupe tous les mouvements de soutiens à Karim Wade, il déclare : « Le président de la République du Sénégal a décidé́ de faire voter une loi d'amnistie pour redonner à certains concitoyens la possibilité́ de retrouver leurs droits d'électeurs. Nous Karimistes d'Italie (UKADSI), nous exigeons la révision du procès de Karim Wade, comme tant demandée et réclamée par la communauté internationale, les Nations Unies, la CEDEAO ainsi que de nombreuses organisations qui agissent pour la défense des droits de l'homme, le respect des libertés, de la Démocratie, mais surtout le respect des signatures de notre cher Sénégal dans les juridictions internationales. Parce que les Sénégalais n'ont pas bien suivi le procès, ils ont été́ manipulés et intoxiqués par de fausses informations. Non à l'amnistie des faits nébuleux et des crimes économiques monstrueux sur le dos du peuple souverain par ce régime incompétent. En effet jusqu'à présent l'État du Sénégal est incapable de mettre sur la table une preuve sur les supposés détournements de fonds public dont on accuse le candidat du Pds Karim Wade à qui on a bafoué tous ses droits civils et politiques ».

Pendant leur assemblée générale, Abdou Khadre Diokhané et Cie ont déploré les sorties du ministre de la Justice, qui a laissé entendre que si Karim opte pour une révision du procès, il risquerait une lourde peine. Il rembobine : « Ce régime de Macky Sall, tricheur, manipulateur et violeur, a peur que la vérité́ de l'innocent Karim Wade triomphe. C’est la raison pour laquelle l'envoyé́ du ministre, violeur des textes et connaissances, vient nous faire un mauvais moral sur une révision de procès. Nous détestons la malhonnêteté́ intellectuelle de ce professeur Ismaila Madior Fall. Il avait soutenu qu’il n’y avait pas d’erreurs dans le procès de Karim Wade ».

L’UKADSI, d’ajouter : « nous vous disons qu'on avait assisté́ à une robotisation de toute une machine judiciaire pour un procès de la honte qui déshonore l'image de la justice sénégalaise vu les recours triomphaux obtenus par le frère président Karim WADE un peu partout dans le monde. Donc nous savons réellement pourquoi vous avez peur de la réouverture du procès de Karim Wade. Le mensonge a des jambes courtes et la vérité́ finira par toujours vaincre. Mr le ministre, nous vous rappelons que la dignité́ et l'honneur humain n'ont pas de prix. »

« Après les accusations frauduleuses, indignes et mensongères à l'endroit du frère président Karim Wade, travaillons pour une réhabilitation de la juste vérité́ dans une révision de procès. Une participation digne et légale aux élections.. Après trois mois de travaux, les experts de la Mission d’audit du fichier électoral avaient remis un document qui mentionne que l’exclusion de Karim Wade des listes électorales pour les délits et crimes commis viole l’esprit de L’article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Lequel stipule que "tout citoyen a le droit et la possibilité́ de prendre part à la direction des affaires publiques et d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. Nous interpellons l'opinion nationale et internationale pour que la lumière soit faite sur l'affaire Karim Wade » alerte l'union des Karimistes de la diaspora sénégalaise d’Italie (UKADSI) »