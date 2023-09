Anniversaire du naufrage du ‘’Joola’’ : les familles des victimes réclament le vote d’une loi faisant du 26 septembre la Journée nationale du souvenir

Le comité d’initiative pour l’érection du musée mémorial ‘’Le Joola’’ a réclamé, mercredi, à Dakar, l’adoption d’une loi proclamant le 26 septembre Journée nationale du souvenir des victimes du naufrage à l’origine de la mort de 1.863 personnes en 2002.



‘’Le devoir de mémoire pour le comité, c’est certes de se rappeler cet événement, mais de faire aussi du 26 septembre une journée de souvenir, par une loi’’, a déclaré Samsidine Aïdara, l’un des dirigeants du comité.



‘’Ce ne sera pas un jour férié, mais une journée de souvenir, pour la mémoire des victimes du ‘Joola’’’, a-t-il précisé.



Les États-Unis d’Amérique ont tiré des enseignements des attaques du Pentagone et des tours du World Trade Center en honorant chaque année la mémoire des victimes, a-t-il argué, estimant que le Sénégal doit faire de même.



‘’Sauver des vies en tirant les leçons du ‘Joola’’’ est le thème des cérémonies commémorant le 21e anniversaire de l’accident survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, dans le territoire maritime gambien.



Ce thème a l’avantage de ‘’rappeler aux autorités et aux populations que les leçons du naufrage du Joola n’ont toujours pas été tirées’’, a expliqué Samsidine Aïdara.



‘’L’incivisme, l’indiscipline et la corruption sont devenus des règles […] Les risques dans les services de transport sont toujours très élevés, ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité des populations baissent les bras’’, a souligné M. Aïdara.



‘’Les événements tragiques impliquant des véhicules de transport en commun au cours de cette année sont là pour le prouver’’, a-t-il dit.



Le comité d’initiative pour l’érection du musée mémorial ‘’Le Joola’’ continue, vingt et un an après le naufrage, de réclamer à l’État l’assistance des orphelins des personnes décédées dans cet accident, ‘’la justice pour les victimes’’, le renflouement de l’épave du bateau, la reconnaissance du ‘’devoir de mémoire’’ et la construction d’un musée mémorial, pour que soit perpétuée la mémoire des victimes, a rappelé Samsidine Aïdara.



La prise en charge des orphelins et l’édification du musée mémorial ont connu ‘’quelques avancées’’, a-t-il reconnu, tout en déplorant les lenteurs dont le renflouement de l’épave du bateau, la question des réparations judiciaires et l’instauration de la Journée nationale du souvenir font l’objet.



Selon le comité, le gouvernement a décidé de construire un mémorial à Ziguinchor (sud) et d’ériger un musée mémorial sur la corniche ouest de Dakar.



Des associations sénégalaises et françaises de familles de victimes du naufrage du ‘’Joola’’ sont membres du comité.



Le naufrage du bateau ‘’Le Joola’’ a fait 1.863 morts, et 64 rescapés ont été dénombrés, selon un bilan du gouvernement sénégalais.











































































































Aps