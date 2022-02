Annonce] Avis aux usagers de la circulation : Déviation temporaire sur l’autopont de Yoff le samedi 19 février 2022

Le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, par le biais de l’AGEROUTE Sénégal, vous informe de la pose d’une passerelle à Yoff Tonghor entre l’aéroport Léopold Sédar Senghor et l’autopont de Yoff.

Les travaux se dérouleront du samedi 19 Février à 23 heures au dimanche 20 Février à 6 heureset occasionneront une perturbation de la circulation.

La route de l’aéroport sera provisoirement fermée entre la sous-préfecture de Ngor-Almadies et le pont de Yoff.

Les véhicules venant des Almadies pour aller vers Yoff devront remonter la route de Mamelles-Aéroport et prendre la corniche puis la VDN.

Les véhicules venant de Yoff pour aller vers l’aéroport devront passer par la VDN et emprunter la Corniche.

Un dispositif de signalisation routière sera mis en place, avec les bonhommes de la route et les forces de l’ordre pour assister les automobilistes.

Nous recommandons aux usagers de respecter strictement les limitations de vitesse et les consignes de sécurité.

Le trafic normal sera rétabli dès l’achèvement des travaux.

Le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement vous remercie de votre compréhension et réitère son engagement à améliorer la mobilité urbaine et à garantir la sécurité.

IBRAHIMA NDIAYE