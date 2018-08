Annoncé à Futurs Médias après sa rencontre avec Youssou Ndour, Ameth Aïdara dément et révèle...

"Barké Yoneente bi, barké Seydouna Mohamed (je jure sur le prophète Mohamed) l'idée de rejoindre Futurs Médias n'a jamais taraudé mon esprit. Je savais et compte tenu du contexte (démission de deux journalistes connus de GFM, Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop) ébruitée par dakarposte que cette audience chez Youssou Ndour allait créer le buzz. J'ai fait exprès d'aller rencontrer You le lundi dernier et d'immortaliser après l'instant. Croyez moi, je suis plus proche de quitter le milieu des médias que de signer un contrat avec un autre groupe de presse. J'ai l'ambition de faire autre chose. Je n'ai pas signé de contrat avec Youssou Ndour et j'ai fait exprès de poster les images de notre rencontre sur le mur de ma page facebook avec quelques mots du genre: "je viens de signer un contrat de 4 ans pour Guédiawaye Football Club..." C'est juste pour faire le buzz, donner un os à ronger..." dira Ahmed Aïdara joint par dakarposte aux fins d'en savoir davantage sur sa rencontre avec l'artiste interplanétaire Youssou Ndour, patron du groupe Futurs Médias.